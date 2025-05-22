THE VIRUS WAS A HOAX - THE INJECTABLE WAS A TRACKING TECHNOLOGY FOR THEIR TRANSPORT WEAPONS DEPLOYMENT - DO YOU GET IT NOW OR DO YOU STILL BELIEVE THE FAKE NARRATIVE - INFO@SAVEUSNOW.ORG.UK
Playback speed
×
Share post
Share post at current time
Share from 0:00
0:00
/
0:00
Transcript
THE VIRUS WAS A HOAX - THE INJECTABLE WAS A TRACKING TECHNOLOGY FOR THEIR TRANSPORT WEAPONS DEPLOYMENT - DO YOU GET IT NOW OR DO YOU STILL BELIEVE THE FAKE NARRATIVE - INFO@SAVEUSNOW.ORG.UK
THE VIRUS WAS A HOAX - THE INJECTABLE WAS A TRACKING TECHNOLOGY FOR THEIR TRANSPORT WEAPONS DEPLOYMENT - DO YOU GET IT NOW OR DO YOU STILL BELIEVE THE FAKE NARRATIVE - INFO@SAVEUSNOW.ORG.UK
May 22, 2025
Recent Posts
Share this post