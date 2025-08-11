Save’s Substack

Save’s Substack

Playback speed
×
Share post
Share post at current time
0:00
/
0:00
Transcript
2
12

FROM THE OPERATIONS TO COVER UP DEMOCIDE FROM THE 5G ELECTRONIC ASSAULT WEAPONS - A C40 CITY ELECTRONIC KILL BOX WE JUST NEED YOU TO SHARE THE INTEL AND BECOME THE RESISTANCE INFO@SAVEUSNOW.ORG.UK

FROM THE OPERATIONS TO COVER UP DEMOCIDE FROM THE 5G ELECTRONIC ASSAULT WEAPONS - A C40 CITY ELECTRONIC KILL BOX WE JUST NEED YOU TO SHARE THE INTEL AND BECOME THE RESISTANCE INFO@SAVEUSNOW.ORG.UK
Save Us Now's avatar
Save Us Now
Aug 11, 2025
2
12
Share
Transcript

FROM THEIR OPERATION TO COVER UP DEMOCIDE OR THE TECHNICAL DETAILS OF THE 5G ELECTRONIC ASSAULT WEAPONS - A C40 CITY ELECTRONIC KILL BOX - WE GOT THEM ALL - WE JUST NEED YOU TO SHARE THE INTEL AND BE THE RESISTANCE INFO@SAVEUSNOW.ORG.UK

© 2025 Save Us Now
PrivacyTermsCollection notice
Start writingGet the app
Substack is the home for great culture