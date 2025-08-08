Save’s Substack

Save’s Substack

Playback speed
×
Share post
Share post at current time
0:00
/
0:00
Transcript
1
10

IF YOU DON'T KNOW WHAT 5G IS THEN WATCH - THE MULTIFACETED ELECTRONIC ASSAULT WEAPONS PROGRAM WE WARNED YOU ABOUT - NEVER FORGET THOSE THAT SAID IT WAS SAFE - INFO@SAVEUSNOW.ORG.UK

IF YOU DON'T KNOW WHAT 5G IS THEN WATCH - THE MULTIFACETED ELECTRONIC ASSAULT WEAPONS PROGRAM WE WARNED YOU ABOUT - NEVER FORGET THOSE THAT SAID IT WAS SAFE - INFO@SAVEUSNOW.ORG.UK
Save Us Now's avatar
Save Us Now
Aug 08, 2025
1
10
Share
Transcript

IF YOU DON'T KNOW WHAT 5G IS THEN WATCH - THE MULTIFACETED ELECTRONIC ASSAULT WEAPONS PROGRAM WE WARNED YOU ABOUT - NEVER FORGET THOSE THAT SAID IT WAS SAFE - INFO@SAVEUSNOW.ORG.UK

© 2025 Save Us Now
PrivacyTermsCollection notice
Start writingGet the app
Substack is the home for great culture