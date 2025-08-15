Save’s Substack

Save’s Substack

Playback speed
×
Share post
Share post at current time
0:00
/
0:00
Transcript
5
10

DIABETES IN LOTS OF COUNTRIES WILL STRIP YOU OF YOU WEALTH AND HEALTH - THEY DON'T JUST WANT THAT - WATCH AND LEARN - INFO@SAVEUSNOW.ORG.UK

DIABETES IN LOTS OF COUNTRIES WILL STRIP YOU OF YOU WEALTH AND HEALTH - THEY DON'T JUST WANT THAT - WATCH AND LEARN - INFO@SAVEUSNOW.ORG.UK
Save Us Now's avatar
Save Us Now
Aug 15, 2025
5
10
Share
Transcript

DIABETES IN LOTS OF COUNTRIES WILL STRIP YOU OF YOU WEALTH AND HEALTH - THEY DON'T JUST WANT THAT - WATCH AND LEARN - INFO@SAVEUSNOW.ORG.UK

© 2025 Save Us Now
PrivacyTermsCollection notice
Start writingGet the app
Substack is the home for great culture