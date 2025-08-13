IF WE KNOW THE GLOBALIST UPCOMING MURDER AGENDA - HOW ARE THERE SO MANY IN THE MEDICAL COMMUNITY WHO HAVEN'T WORKED OUT THE 5GW BAN IS THE TRIGGER - INFO@SAVEUSNOW.ORG.UK
Playback speed
×
Share post
Share post at current time
Share from 0:00
0:00
/
0:00
Transcript
IF WE KNOW THE GLOBALIST UPCOMING MURDER AGENDA - HOW ARE THERE SO MANY IN THE MEDICAL COMMUNITY WHO HAVEN'T WORKED OUT THE 5GW BAN IS THE TRIGGER - INFO@SAVEUSNOW.ORG.UK
IF WE KNOW THE GLOBALIST UPCOMING MURDER AGENDA - HOW ARE THERE SO MANY IN THE MEDICAL COMMUNITY WHO HAVEN'T WORKED OUT THE 5GW BAN IS THE TRIGGER - INFO@SAVEUSNOW.ORG.UK
Aug 13, 2025
Recent Posts
Share this post