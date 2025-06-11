THEY HAVE ALWAYS KNOWN HOW DANGEROUS MICROWAVE RADIATION IS AND ITS 5GW BLANKET COVERAGE IS DANGEROUS TO PEOPLES HEARTS AND A PLANNED KILL GRID - INFO@SAVEUSNOW.ORG.UK
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THEY HAVE ALWAYS KNOWN HOW DANGEROUS MICROWAVE RADIATION IS AND ITS 5GW BLANKET COVERAGE IS DANGEROUS TO PEOPLES HEARTS AND A PLANNED KILL GRID - INFO@SAVEUSNOW.ORG.UK
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Jun 11, 2025
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