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NEXT TIME SOMEONE TELLS YOU THAT 5G IS NOT A WEAPON SYSTEM YOU CAN HAVE A GOOD LAUGH AT THEIR FEARFUL COGNITION DEFICIT FEAR IS THE SATANIC CONTROL MECHANISM TO CONTROL YOU INFO@SAVEUSNOW.ORG.UK

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Jun 07, 2025
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NEXT TIME SOMEONE TELLS YOU THAT 5G IS NOT A WEAPON SYSTEM YOU CAN HAVE A GOOD LAUGH AT THEIR FEARFUL COGNITION DEFICIT FEAR IS THE SATANIC CONTROL MECHANISM TO CONTROL YOU INFO@SAVEUSNOW.ORG.UK

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