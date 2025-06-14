THE LAW GOVERN YOUR PUBLIC SERVICE AND SERVANTS ARE BEING IGNORED. THE SOCIAL CONTRACT IS BROKEN AS THEY ARE PLANNING YOUR EXTERMINATION. BY STEALTH . JOIN THE RESISTANCE NOW INFO@SAVEUSNOW.ORG.UK
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Jun 14, 2025
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