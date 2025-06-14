Save’s Substack

Save’s Substack

Playback speed
×
Share post
Share post at current time
0:00
/
0:00
Transcript
1

THE LAW GOVERN YOUR PUBLIC SERVICE AND SERVANTS ARE BEING IGNORED. THE SOCIAL CONTRACT IS BROKEN AS THEY ARE PLANNING YOUR EXTERMINATION. BY STEALTH . JOIN THE RESISTANCE NOW INFO@SAVEUSNOW.ORG.UK

THE LAW GOVERN YOUR PUBLIC SERVICE AND SERVANTS ARE BEING IGNORED. THE SOCIAL CONTRACT IS BROKEN AS THEY ARE PLANNING YOUR EXTERMINATION. BY STEALTH . JOIN THE RESISTANCE NOW INFO@SAVEUSNOW.ORG.UK
Save Us Now's avatar
Save Us Now
Jun 14, 2025
1
Share
Transcript

THE LAW GOVERN YOUR PUBLIC SERVICE AND SERVANTS ARE BEING IGNORED. THE SOCIAL CONTRACT IS BROKEN AS THEY ARE PLANNING YOUR EXTERMINATION. BY STEALTH . JOIN THE RESISTANCE NOW INFO@SAVEUSNOW.ORG.UK

© 2025 Save Us Now
PrivacyTermsCollection notice
Start writingGet the app
Substack is the home for great culture