JOIN THE RESISTANCE - THE TRUTH IS COMING OUT - INFO@SAVEUSNOW.ORG.UK

Share this postSave’s SubstackJOIN THE RESISTANCE - THE TRUTH IS COMING OUT - INFO@SAVEUSNOW.ORG.UKCopy linkFacebookEmailNotesMorePlayback speed×Share postShare post at current timeShare from 0:000:00/0:00Transcript9Share this postSave’s SubstackJOIN THE RESISTANCE - THE TRUTH IS COMING OUT - INFO@SAVEUSNOW.ORG.UKCopy linkFacebookEmailNotesMore5JOIN THE RESISTANCE - THE TRUTH IS COMING OUT - INFO@SAVEUSNOW.ORG.UKJOIN THE RESISTANCE - THE TRUTH IS COMING OUT - INFO@SAVEUSNOW.ORG.UKSave Us NowJun 16, 20259Share this postSave’s SubstackJOIN THE RESISTANCE - THE TRUTH IS COMING OUT - INFO@SAVEUSNOW.ORG.UKCopy linkFacebookEmailNotesMore5ShareTranscriptJOIN THE RESISTANCE - THE TRUTH IS COMING OUT - INFO@SAVEUSNOW.ORG.UKDiscussion about this videoCommentsRestacksShare this postSave’s SubstackJOIN THE RESISTANCE - THE TRUTH IS COMING OUT - INFO@SAVEUSNOW.ORG.UKCopy linkFacebookEmailNotesMoreSave’s SubstackSubscribeAuthorsSave Us NowRecent PostsTHE LAW GOVERN YOUR PUBLIC SERVICE AND SERVANTS ARE BEING IGNORED. THE SOCIAL CONTRACT IS BROKEN AS THEY ARE PLANNING YOUR EXTERMINATION. BY…Jun 14 • Save Us NowDISCERNMENT OVER WHO YOU SUPPORT AND IF THEY ARE LEADING YOU A MERRY DANCE OVER 5G FUSION WEAPONS AND BIO METRIC SENSOR INJECTION - YOU WILL…Jun 13 • Save Us NowTHEY HAVE ALWAYS KNOWN HOW DANGEROUS MICROWAVE RADIATION IS AND ITS 5GW BLANKET COVERAGE IS DANGEROUS TO PEOPLES HEARTS AND A PLANNED KILL…Jun 11 • Save Us NowSSE ATTEMPTING TO DECEIVE US - HIDING THEIR COMPLICITY IN THE CRIME - CONNECTING ELECTRONIC WEAPONS TO THE GRID IS A CRIME - NET ZERO IS A…Jun 9 • Save Us NowNEXT TIME SOMEONE TELLS YOU THAT 5G IS NOT A WEAPON SYSTEM YOU CAN HAVE A GOOD LAUGH AT THEIR FEARFUL COGNITION DEFICIT FEAR IS THE SATANIC…Jun 7 • Save Us NowTHE CULT ARE ATTEMPTING TO HIDE THEIR SUDDEN DEATH CRIMES FROM PUBLIC VIEW - MAKE SURE YOUR THE RESISTANCE AND STOP THEM - RESTACK THIS…Jun 5 • Save Us NowITS A GLOBALIST SATANIC CULT WHO ARE PLANNING AN EXTERMINATION - WE HAVE CAUGHT THEM RED HANDED WITH THEIR FIFTH GENERATION ELECTRONIC…Jun 4 • Save Us Now
Share this post