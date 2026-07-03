THIS WAS ALWAYS A DELIBERATE ACT TO EXTERMINATE BIOLOGICAL LIFE - THE AUTHORITIES ARE CORRUPTED TO THE CORE - THE CRIMINALS ARE SPYING ON YOU TO PICK OUT THE TARGETS. INFO@SAVEUSNOW.ORG.UK
Playback speed
×
Share post
Share post at current time
Share from 0:00
0:00
/
Generate transcript
A transcript unlocks clips, previews, and editing.
THIS WAS ALWAYS A DELIBERATE ACT TO EXTERMINATE BIOLOGICAL LIFE - THE AUTHORITIES ARE CORRUPTED TO THE CORE - THE CRIMINALS ARE SPYING ON YOU TO PICK OUT THE TARGETS. INFO@SAVEUSNOW.ORG.UK
THIS WAS ALWAYS A DELIBERATE ACT TO EXTERMINATE BIOLOGICAL LIFE - THE AUTHORITIES ARE CORRUPTED TO THE CORE - THE CRIMINALS ARE SPYING ON YOU TO PICK OUT THE TARGETS. INFO@SAVEUSNOW.ORG.UK
Jul 03, 2026
Authors
Recent Posts