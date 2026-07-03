Save’s Substack

Save’s Substack

Playback speed
×
Share post
Share post at current time
0:00
/
Generate transcript
A transcript unlocks clips, previews, and editing.

THIS WAS ALWAYS A DELIBERATE ACT TO EXTERMINATE BIOLOGICAL LIFE - THE AUTHORITIES ARE CORRUPTED TO THE CORE - THE CRIMINALS ARE SPYING ON YOU TO PICK OUT THE TARGETS. INFO@SAVEUSNOW.ORG.UK

THIS WAS ALWAYS A DELIBERATE ACT TO EXTERMINATE BIOLOGICAL LIFE - THE AUTHORITIES ARE CORRUPTED TO THE CORE - THE CRIMINALS ARE SPYING ON YOU TO PICK OUT THE TARGETS. INFO@SAVEUSNOW.ORG.UK
Save Us Now's avatar
Save Us Now
Jul 03, 2026

THIS WAS ALWAYS A DELIBERATE ACT TO EXTERMINATE BIOLOGICAL LIFE - THE AUTHORITIES ARE CORRUPTED TO THE CORE - THE CRIMINALS ARE SPYING ON YOU TO PICK OUT THE TARGETS. INFO@SAVEUSNOW.ORG.UK

Discussion about this video

User's avatar

Ready for more?

© 2026 Save Us Now · PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture