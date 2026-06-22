YOU NEED TO KNOW THE GLOBALIST NET ZERO LOW EMISSION PLAN TO MURDER YOU AND YOUR DEFENCE TO THEIR INTENTION TO MURDER YOU - BE THE RESISTANCE WWW.SAVEUSNOW.ORG.UK
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Jun 22, 2026
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