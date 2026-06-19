WE CAN’T SUGAR COAT WHAT THE GLOBALISTS ARE PLANNING - ITS RESISTANCE TIME OR DIE UNDER THE BOOT OF THE GLOBALIST CULT -AND WE WILL WIN THIS - INFO@SAVEUSNOW.ORG.UK
Playback speed
×
Share post
Share post at current time
Share from 0:00
0:00
/
Transcript
WE CAN'T SUGAR COAT WHAT THE GLOBALISTS ARE PLANNING - ITS RESISTANCE TIME OR DIE UNDER THE BOOT OF THE GLOBALIST CULT -AND WE WILL WIN THIS - INFO@SAVEUSNOW.ORG.UK
WE CAN'T SUGAR COAT WHAT THE GLOBALISTS ARE PLANNING - ITS RESISTANCE TIME OR DIE UNDER THE BOOT OF THE GLOBALIST CULT -AND WE WILL WIN THIS - INFO@SAVEUSNOW.ORG.UK
Jun 19, 2026
Authors
Recent Posts