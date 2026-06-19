Save’s Substack

Save’s Substack

Playback speed
×
Share post
Share post at current time
0:00
/
Transcript

WE CAN'T SUGAR COAT WHAT THE GLOBALISTS ARE PLANNING - ITS RESISTANCE TIME OR DIE UNDER THE BOOT OF THE GLOBALIST CULT -AND WE WILL WIN THIS - INFO@SAVEUSNOW.ORG.UK

WE CAN'T SUGAR COAT WHAT THE GLOBALISTS ARE PLANNING - ITS RESISTANCE TIME OR DIE UNDER THE BOOT OF THE GLOBALIST CULT -AND WE WILL WIN THIS - INFO@SAVEUSNOW.ORG.UK
Save Us Now's avatar
Save Us Now
Jun 19, 2026

WE CAN’T SUGAR COAT WHAT THE GLOBALISTS ARE PLANNING - ITS RESISTANCE TIME OR DIE UNDER THE BOOT OF THE GLOBALIST CULT -AND WE WILL WIN THIS - INFO@SAVEUSNOW.ORG.UK

Discussion about this video

User's avatar

Ready for more?

© 2026 Save Us Now · PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture