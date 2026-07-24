THEY HAVE DEPLOYED ILLEGAL ELECTRONIC WEAPONS ON YOUR PEDESTRIAN CROSSINGS - A MASS MURDEROUS CRIME IS PLANNED - INFO@SAVEUSNOW.ORG.UK
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