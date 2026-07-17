ONCE THEY HAVE YOUR HEART BEAT - THE SIGNAL CAN BE JAMMED REMOTELY - THE 24GHz FREQUENCY MODULATED CONTINUOUS WAVE FMCW PHASED ARRAY ANTENNA CAN STOP YOUR HEART - INFO@SAVUESNOW.ORG.UK
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ONCE THEY HAVE YOUR HEART BEAT - THE SIGNAL CAN BE JAMMED REMOTELY - THE 24GHz FREQUENCY MODULATED CONTINUOUS WAVE FMCW PHASED ARRAY ANTENNA CAN STOP YOUR HEART - INFO@SAVUESNOW.ORG.UK
ONCE THEY HAVE YOUR HEART BEAT - THE SIGNAL CAN BE JAMMED REMOTELY - THE 24GHz FREQUENCY MODULATED CONTINUOUS WAVE FMCW PHASED ARRAY ANTENNA CAN STOP YOUR HEART - INFO@SAVUESNOW.ORG.UK
Jul 17, 2026
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