Save’s Substack

Save’s Substack

Playback speed
×
Share post
Share post at current time
0:00
/
Generate transcript
A transcript unlocks clips, previews, and editing.

ONCE THEY HAVE YOUR HEART BEAT - THE SIGNAL CAN BE JAMMED REMOTELY - THE 24GHz FREQUENCY MODULATED CONTINUOUS WAVE FMCW PHASED ARRAY ANTENNA CAN STOP YOUR HEART - INFO@SAVUESNOW.ORG.UK

ONCE THEY HAVE YOUR HEART BEAT - THE SIGNAL CAN BE JAMMED REMOTELY - THE 24GHz FREQUENCY MODULATED CONTINUOUS WAVE FMCW PHASED ARRAY ANTENNA CAN STOP YOUR HEART - INFO@SAVUESNOW.ORG.UK
Save Us Now's avatar
Save Us Now
Jul 17, 2026

ONCE THEY HAVE YOUR HEART BEAT - THE SIGNAL CAN BE JAMMED REMOTELY - THE 24GHz FREQUENCY MODULATED CONTINUOUS WAVE FMCW PHASED ARRAY ANTENNA CAN STOP YOUR HEART - INFO@SAVUESNOW.ORG.UK

Discussion about this video

User's avatar

Ready for more?

© 2026 Save Us Now · PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture