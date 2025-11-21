Save’s Substack

Save’s Substack

Playback speed
×
Share post
Share post at current time
0:00
/
0:00
Transcript

THE PLAN TO REDUCE THE WORLDS DEFENCE INDUSTRY AND MILITARY - AS EVENTS TURN AGAINST THE NET ZERO GLOBALIST AGENDA - INFO@SAVEUSNOW.ORG.UK

THE PLAN TO REDUCE THE WORLDS DEFENCE INDUSTRY AND MILITARY - AS EVENTS TURN AGAINST THE NET ZERO GLOBALIST AGENDA - INFO@SAVEUSNOW.ORG.UK
Save Us Now's avatar
Save Us Now
Nov 21, 2025

THE PLAN TO REDUCE THE WORLDS DEFENCE INDUSTRY AND MILITARY - AS EVENTS TURN AGAINST THE NET ZERO GLOBALIST AGENDA - JOIN OUR CAMPAIGN AND SHARE THE INFORMATION INFO@SAVEUSNOW.ORG.UK

Discussion about this video

User's avatar
© 2025 Save Us Now
PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture