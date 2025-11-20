Save’s Substack

Save’s Substack

Playback speed
×
Share post
Share post at current time
0:00
/
0:00
Transcript

FOR ALL THOSE ON THE ROADS YOU NEED MIRROR COATED GLASSES TO PROTECT YOURSELF PEDESTRIANS BE CAREFUL AT LETHAL CROSSINGS THEY CAN KILL YOU - INFO@SAVEUSNOW.ORG.UK

FOR ALL THOSE ON THE ROADS YOU NEED MIRROR COATED GLASSES TO PROTECT YOURSELF PEDESTRIANS BE CAREFUL AT LETHAL CROSSINGS THEY CAN KILL YOU - INFO@SAVEUSNOW.ORG.UK
Save Us Now's avatar
Save Us Now
Nov 20, 2025

FOR ALL THOSE ON THE ROADS YOU NEED MIRROR COATED GLASSES TO PROTECT YOURSELF PEDESTRIANS BE CAREFUL AT LETHAL CROSSINGS THEY CAN KILL YOU - INFO@SAVEUSNOW.ORG.UK join our campaign and stop the serpents agenda

Discussion about this video

User's avatar
© 2025 Save Us Now
PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture