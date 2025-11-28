Save’s Substack

Save’s Substack

Playback speed
×
Share post
Share post at current time
0:00
/
0:00
Transcript

THE GENOCIDE AGENDA BROUGHT TO YOU THROUGH MASS STERILIZATION ACROSS THE TRANSPORT LOW EMISSION ZONE C40 DIGITAL KILL BOX - INFO@SAVEUSNOW.ORG.UK

THE GENOCIDE AGENDA BROUGHT TO YOU THROUGH MASS STERILIZATION ACROSS THE TRANSPORT LOW EMISSION ZONE C40 DIGITAL KILL BOX - INFO@SAVEUSNOW.ORG.UK
Save Us Now's avatar
Save Us Now
Nov 28, 2025

THE GENOCIDE AGENDA BROUGHT TO YOU THROUGH MASS STERILIZATION ACROSS THE TRANSPORT LOW EMISSION ZONE C40 DIGITAL KILL BOX - INFO@SAVEUSNOW.ORG.UK JOIN OUR CAMPAIGN TO STOP THE GENOCIDE AND TO STOP THE DARK FROM RISING

Discussion about this video

User's avatar
© 2025 Save Us Now
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture