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THE OPTICAL SPECTRUM LASER WARFARE AGENDA RELYING ON UP CONVERTED NANO PARTICLES TO TRACK TRACE TERMINATE THE VICTIMS UNLESS WE REMOVE ELECTRONIC ASSAULT WEAPONS - resistance info@saveusnow.org.uk

THE OPTICAL SPECTRUM LASER WARFARE AGENDA RELYING ON UP CONVERTED NANO PARTICLES TO TRACK TRACE TERMINATE THE VICTIMS UNLESS WE REMOVE ELECTRONIC ASSAULT WEAPONS - resistance info@saveusnow.org.uk
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Nov 13, 2024
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THE OPTICAL SPECTRUM LASER WARFARE AGENDA RELYING ON UP CONVERTED NANO PARTICLES TO TRACK TRACE AND TERMINATE THE UPCOMING VICTIMS UNLESS WE REMOVE ELECTRONIC ASSAULT WEAPONS - JOIN THE RESISTANCE INFO@SAVEUSNOW.ORG.UK

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