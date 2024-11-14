FUSION ELECTRONIC ASSAULT WEAPONS DEPLOYED ON YOUR STREETS BY LOCAL TRANSPORT AUTHORITIES IN A FUNDED 6.8 BILLION TO ATTACK THE CIVILIAN POPULATION - INFO@SAVEUSNOW.ORG.UK
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Nov 14, 2024
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