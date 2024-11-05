THEY NEVER CARRIED OUT AN ENVIRONMENTAL RISK ASSESSMENT IS BECAUSE THEY ARE PLANNING TO KILL - STERILIZE AND MOVE YOU INTO SATANS REALM, GET OUT WHILE YOU CAN INFO@SAVEUSNOW.ORG.UK

THE REASON THEY NEVER CARRIED OUT AN ENVIRONMENTAL RISK ASSESSMENT IS BECAUSE THEY ARE PLANNING TO KILL - STERILIZE AND REMOVE YOU AND YOUR KIND FROM SATANS REALM - MAKE SURE YOU STEP OUT OF HIS REALM WHILE YOU CAN - FOR DETAILS INFO@SAVEUSNOW.ORG.UK
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Nov 05, 2024
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