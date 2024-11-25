THE CRIMINALS IN YOUR LOCAL AUTHORITIES ARE DEPLOYING A WEAPON SYSTEM AND THEY ARE SO CORRUPT THEY JUST THINK ITS FOR PAY FOR MILE - WHEN WE CAN PROVE ITS A WEAPON SYSTEM TO ATTACK THE PEOPLE - INFO@SAVEUSNOW.ORG.UK
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LOCAL AUTHORITIES ARE DEPLOYING A WEAPON SYSTEM AND THEY ARE SO CORRUPT THEY JUST THINK ITS FOR PAY FOR MILE - WHEN WE CAN PROVE ITS A WEAPON SYSTEM TO ATTACK THE PEOPLE - INFO@SAVEUSNOW.ORG.UK
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Nov 25, 2024
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