TFL INSISTENCE THAT THIS IS JUST AN ANPR CAMERA CONFIRMS A MULTI MILLION POUND FINANCIAL CRIME ON THE TAX PAYER FUNDED BUSINESS - WE KNOW EXACTLY WHAT IT IS - INFO@SAVEUSNOW.ORG.UK CAMPAIGNING TO HOLD THOSE IN POWER TO ACCOUNT FOR THEIR CRIMES
TFL INSISTENCE THAT THIS IS JUST AN ANPR CAMERA CONFIRMS A MULTI MILLION POUND FINANCIAL CRIME ON THE TAX PAYER FUNDED BUSINESS - WE KNOW EXACTLY WHAT IT IS - INFO@SAVEUSNOW.ORG.UK
TFL INSISTENCE THAT THIS IS JUST AN ANPR CAMERA CONFIRMS A MULTI MILLION POUND FINANCIAL CRIME ON THE TAX PAYER FUNDED BUSINESS - WE KNOW EXACTLY WHAT IT IS - INFO@SAVEUSNOW.ORG.UK
Nov 03, 2025
Recent Posts