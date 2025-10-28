Save’s Substack

Save’s Substack

Playback speed
×
Share post
Share post at current time
0:00
/
0:00
Transcript
5

HAVE THE JUDICIARY LOST CONTROL OF THEIR BRAIN FUNCTION TO AN AI OPERATING PLATFORM THROUGH THEIR PARTICIPATION OF HAVING IMPLANTED SENSORS INTO THEIR BRAINS - INFO@SAVEUSNOW.ORG.UK

HAVE THE JUDICIARY LOST CONTROL OF THEIR BRAIN FUNCTION TO AN AI OPERATING PLATFORM THROUGH THEIR PARTICIPATION OF HAVING IMPLANTED SENSORS INTO THEIR BRAINS - INFO@SAVEUSNOW.ORG.UK
Save Us Now's avatar
Save Us Now
Oct 28, 2025
5
Share
Transcript

HAVE THE JUDICIARY LOST CONTROL OF THEIR BRAIN FUNCTION TO AN AI OPERATING PLATFORM THROUGH THEIR PARTICIPATION OF HAVING IMPLANTED SENSORS INTO THEIR BRAINS - INFO@SAVEUSNOW.ORG.UK

Discussion about this video

User's avatar
© 2025 Save Us Now
PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture