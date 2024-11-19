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IF YOU WANT TO KNOW HOW TO RESIST THE ATTACK ON THE PEOPLE - REMOVE THEIR ELECTRONIC ASSAULT WEAPONS FROM YOUR NEAR LOCATION BEFORE THEY KILL YOU - INFO@SAVEUSNOW.ORG.UK WWW.SAVEUSNOW.ORG.UK

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Nov 19, 2024
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IF YOU WANT TO KNOW HOW TO RESIST THE ATTACK ON THE PEOPLE - REMOVE THEIR ELECTRONIC ASSAULT WEAPONS FROM YOUR NEAR LOCATION BEFORE THEY KILL YOU - INFO@SAVEUSNOW.ORG.UK WWW.SAVEUSNOW.ORG.UK

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