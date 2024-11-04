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ELECTRIC VEHICLE AND WEAPONIZATION OF THE TRANSPORT NETWORK TO STERILIZE AND KILL USING ELECTRONIC ASSAULT WEAPONS TO STERILIZE AND POISON THE ENVIRONMENT - INFO@SAVEUSNOW.ORG.UK

ELECTRIC VEHICLE AND WEAPONIZATION OF THE TRANSPORT NETWORK TO STERILIZE AND KILL USING ELECTRONIC ASSAULT WEAPONS TO STERILIZE AND POISON THE ENVIRONMENT - INFO@SAVEUSNOW.ORG.UK
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Nov 04, 2024
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THE GLOBALISTS ELECTRIC VEHICLE AND WEAPONIZATION OF THE TRANSPORT NETWORK TO STERILIZE AND KILL IS EXPOSED TO THE WORLD - THE FOCUS ON THEIR DANGEROUS TECHNOLOGICAL PUSH USING ELECTRONIC ASSAULT WEAPONS TO STERILIZE AND POISON THE ENVIRONMENT - INFO@SAVEUSNOW.ORG.UK

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