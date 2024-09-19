THEY HAVE BROKEN THE LEGAL AND LAWFUL THE SOCIAL CONTRACT IS NULL AND VOID THE EQUITABLE IS OVER - THE PUBLIC SECTOR SERVANTS HAVE ATTACKED THEIR MASTERS WITHOUT CAUSE BREACHING THE CONTRACT TO GOVERN FINE OR TAX - BE THE RESISTANCE INFO@SAVEUSNOW.ORG.UK
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Sep 19, 2024
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