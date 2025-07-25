5G IS THE PENTAGRAM - ITS AN PHASED ARRAY ELECTRONIC WEAPONS DEPLOYMENT - FOR THOSE THAT TELL YOU OTHERWISE - THEY ARE JUST A DEMONIC CONTROLLED DISTRACTION - INFO@SAVEUSNOW.ORG.UK
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Jul 25, 2025
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