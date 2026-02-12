Save’s Substack

Save’s Substack

Playback speed
×
Share post
Share post at current time
0:00
/
0:00
Transcript

THE ENVIRONMENTAL FALL OUT FROM WEATHER MODIFICATION WEAPONS A PLAN TO STARVE YOU OFF THE LAND AND INTO THE ELECTRONIC KILL ZONE C40 CONCENTRATION CAMP CITIES - INFO@SAVEUSNOW.ORG.UK

THE ENVIRONMENTAL FALL OUT FROM WEATHER MODIFICATION WEAPONS A PLAN TO STARVE YOU OFF THE LAND AND INTO THE ELECTRONIC KILL ZONE C40 CONCENTRATION CAMP CITIES - INFO@SAVEUSNOW.ORG.UK
Save Us Now's avatar
Save Us Now
Feb 12, 2026

THE ENVIRONMENTAL FALL OUT FROM WEATHER MODIFICATION WEAPONS A PLAN TO STARVE YOU OFF THE LAND AND INTO THE ELECTRONIC KILL ZONE C40 CONCENTRATION CAMP CITIES - INFO@SAVEUSNOW.ORG.UK JOIN THE RESISTANCE SHARE RESTACK AND STOP THE HUNGER GAMES

Discussion about this video

User's avatar

Ready for more?

© 2026 Save Us Now · PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture