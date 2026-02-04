Save’s Substack

Save’s Substack

Playback speed
×
Share post
Share post at current time
0:00
/
0:00
Transcript

WE HAVE BEEN LIED TO AND THEY CONTINUE TO DECEIVE US OVER THEIR PHASED ARRAY WEAPONS DEPLOYMENT, THEY DENY THAT THEY EXIST ,THEN THEY WONT BE BOTHERED ABOUT THEIR REMOVAL INFO@SAVEUSNOW.ORG.UK

WE HAVE BEEN LIED TO AND THEY CONTINUE TO DECEIVE US OVER THEIR PHASED ARRAY WEAPONS, THEY DENY THAT THEY EXIST ,THEN THEY WONT BE BOTHERED ABOUT THEIR REMOVAL INFO@SAVEUSNOW.ORG.UK
Save Us Now's avatar
Save Us Now
Feb 04, 2026

WE HAVE BEEN LIED TO AND THEY CONTINUE TO DECEIVE US OVER THEIR PHASED ARRAY WEAPONS, THEY DENY THAT THEY EXIST ,THEN THEY WONT BE BOTHERED ABOUT OUR CAMPAIGN TO HAVE THEM REMOVED INFO@SAVEUSNOW.ORG.UK

Discussion about this video

User's avatar

Ready for more?

© 2026 Save Us Now · PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture