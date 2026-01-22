THE ELECTRIFICATION NET ZERO AGENDA OF THE TRANSPORT INFRASTRUCTURE IS SCIENTIFICALLY ESTABLISHED AS THE INTENT TO COMMIT GENOCIDE INFO@SAVEUSNOW.ORG.UK
Playback speed
×
Share post
Share post at current time
Share from 0:00
0:00
/
0:00
Transcript
THE ELECTRIFICATION NET ZERO AGENDA OF THE TRANSPORT INFRASTRUCTURE IS SCIENTIFICALLY ESTABLISHED AS THE INTENT TO COMMIT GENOCIDE INFO@SAVEUSNOW.ORG.UK
THE ELECTRIFICATION NET ZERO AGENDA OF THE TRANSPORT INFRASTRUCTURE IS SCIENTIFICALLY ESTABLISHED AS THE INTENT TO COMMIT GENOCIDE INFO@SAVEUSNOW.ORG.UK
Jan 22, 2026
Recent Posts