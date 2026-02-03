FACIAL RECOGNITION FREIND OR FOE. THIS IS WHAT IT IS REALLY ALL ABOUT. IT IS NOT FOR YOUR SAFETY. SHARE OUT WIDE. INFO@SAVEUSNOW.ORG.UK . PLEASE JOIN AND SUPPORT OUR CAMPAIGN
Playback speed
×
Share post
Share post at current time
Share from 0:00
0:00
/
0:00
Transcript
FACIAL RECOGNITION FREIND OR FOE. THIS IS WHAT IT IS REALLY ALL ABOUT. IT IS NOT FOR YOUR SAFETY. SHARE OUT WIDE. INFO@SAVEUSNOW.ORG.UK . PLEASE JOIN AND SUPPORT OUR CAMPAIGN
FACIAL RECOGNITION FREIND OR FOE. THIS IS WHAT IT IS REALLY ALL ABOUT. IT IS NOT FOR YOUR SAFETY. SHARE OUT WIDE. INFO@SAVEUSNOW.ORG.UK . PLEASE JOIN AND SUPPORT OUR CAMPAIGN
Feb 03, 2026
Recent Posts