Playback speed
×
Share post
Share post at current time
0:00
/
0:00
Transcript

THE DANGERS POSED TO EVERYONE FROM STUPIDITY AS PEOPLE CONTINUE TO REPEAT THE EVIL LYING NARRATIVE OF OUR ADVERSARY - BE THE RESISTANCE INFO@SAVEUSNOW.ORG.UK

THE DANGERS POSED TO EVERYONE FROM STUPIDITY AS PEOPLE CONTINUE TO REPEAT THE EVIL LYING NARRATIVE OF OUR ADVERSARY - BE THE RESISTANCE INFO@SAVEUSNOW.ORG.UK
Save Us Now
Oct 15, 2024
Share
Transcript

THE DANGERS POSED TO EVERYONE FROM STUPIDITY AS PEOPLE CONTINUE TO REPEAT THE EVIL LYING NARRATIVE OF OUR ADVERSARY - BE THE RESISTANCE INFO@SAVEUSNOW.ORG.UK

Discussion about this podcast

Save’s Substack
Save’s Substack
Authors
Save Us Now
Recent Posts
THE ONLY CANCER IS THE CRIMINAL CONSPIRATORS WHO HAVE WAGED THIS COVERT WAR AGAINST A DEFENCELESS CIVILIAN POPULATION - SHARE THIS INTEL FAR…
  Save Us Now
LEAFLETS WAKING UP THE MASSES. S U N https://www.saveusnow.org.uk/subscribe/ members get yours free info@saveusnow.org.uk
  Save Us Now
THEY ARE WEAPONIZING YOUR TRANSPORT NETWORK INFO@SAVEUSNOW.ORG.UK
  Save Us Now
THEY ARE HOOKING YOU UP SO THEY CAN EXTERMINATE YOU - GET THE PROTOCOL AND REDEMPTION - INFO@SAVEUSNOW.ORG.UK
  Save Us Now
THE CULT ARE DESPERATE TO TRACK AND TRACE YOU AND THEIR TECHNOLOGY IS MURDERING ANYONE WHO HAS TAKEN THEIR SATANIC POISON - MAKE SURE YOU…
  Save Us Now
YOUR LOCAL COUNCILS USING OPTICAL RADIATION WEAPONS AGAINST THE PEOPLE - ARE THEY THICK OR FOLLOWING WORLD ECONOMIC FORUM 2030 ORDERS …
  Save Us Now
THEY SAID THE CANCER CAUSING LED WEAPONIZED STREET LIGHTS DON'T CAUSE CANCER - THEY LIED JUST LIKE THEY ARE LYING ABOUT THEIR CLIMATE…
  Save Us Now