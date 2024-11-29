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THE CLIMATE EMERGENCY HOAX AND HOW BILL GATES AND HIS FUNDING OF CRIMINALS AS THEY PLAN TO POISON THE FOOD SUPPLY

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Nov 29, 2024
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THE CLIMATE EMERGENCY HOAX AND HOW BILL GATES AND HIS FUNDING OF CRIMINALS AS THEY PLAN TO POISON THE FOOD SUPPLY - TO STERILIZE AND ADD TO THE CANCER EPIDEMIC ACROSS THE WORLD - NO ONE IS SAFE UNTIL WE STOP THESE NAZI FINAL SOLUTION EUGENICISTS - BRING THE NOISE INFO@SAVEUSNOW.ORG.UK

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