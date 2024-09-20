Playback speed
×
Share post
Share post at current time
0:00
/
0:00
Transcript

REDUCE YOUR RELIANCE ON SMART DEVICES GET RID OF ETC. METERS - THEY ARE ASSAULT WEAPONS AND GOING TO BE USED TO ATTACK YOU - MAKE SURE YOU KNOW HOW TO PROTECT YOURSELF info@saveusnow.org.uk

REDUCE YOUR RELIANCE ON SMART DEVICES GET RID OF ETC. METERS - THEY ARE ASSAULT WEAPONS AND GOING TO BE USED TO ATTACK YOU - MAKE SURE YOU KNOW HOW TO PROTECT YOURSELF info@saveusnow.org.uk
Save Us Now
Sep 20, 2024
Share
Transcript

REDUCE YOUR RELIANCE ON SMART DEVICES GET RID OF ETC. METERS - THEY ARE ASSAULT WEAPONS AND GOING TO BE USED TO ATTACK YOU - MAKE SURE YOU KNOW HOW TO PROTECT YOURSELF info@saveusnow.org.uk

Discussion about this podcast

Save’s Substack
Save’s Substack
Authors
Save Us Now
Recent Posts
THEY HAVE BROKEN THE LEGAL AND LAWFUL THE SOCIAL CONTRACT IS NULL AND VOID THE EQUITABLE IS OVER - THE PUBLIC SECTOR SERVANTS HAVE ATTACKED…
  Save Us Now
LOCAL AUTHORITIES ARE NOW CONTROLLED BY THE WORLD ECONOMIC FORUM A TERRORIST MASS MURDER ORGANISATION WHO ARE PLANNING YOUR EXTERMINATION …
  Save Us Now
THEY HAVE INJECTED YOU WITH A TRACK TRACE TERMINATION TECHNOLOGY - IF YOU ARE A VICTIM START TO FIGHT BACK BEFORE THEY PULL THE 5GWBAN AND…
  Save Us Now
A TRACK TRACE TERMINATION TECHNOLOGY - IF YOUR A VICTIM OF THESE CRIMINALS MAKE SURE YOU TAKE ACTION info@saveusnow.org.uk
  Save Us Now
THESE ARE NET ZERO GLOBALIST SAI WEATHER WEAPONS - ROGUE ELEMENTS IN GOV. ARE ATTACKING YOU WITH BIO CHEMICAL WEAPONS - BE THE RESISTANCE…
  Save Us Now
5G IS A WEAPONS SYSTEM HELP US HELP OTHERS TO RESIST for advice contact info@saveusnow.org.uk and help us help others . please make a…
  Save Us Now
5G WAS ALWAYS A COMPARTMENTALIZED WEAPON SYSTEM - THEY ALWAYS PLANNED TO KILL YOU IN THE 15MIN DIGITAL C40 CITY BE THE RESISTANCE
  Save Us Now