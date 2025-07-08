THE TERRORISTS HAVE INFILTRATED YOUR AUTHORITIES WITH EMPLOYING VERY STUPID CRIMINALS WHO ARE SHUTTING DOWN YOUR CITIES USING ELECTRONIC ASSAULT WEAPONS - INFO@SAVEUSNOW.ORG.UK
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Jul 08, 2025
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