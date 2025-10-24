Save’s Substack

Save’s Substack

Playback speed
×
Share post
Share post at current time
0:00
/
0:00
Transcript
1
13

THE VACCINE SV40 NIR LASER WEAPONS DEPLOYED TO ACTIVATE YOUR DEATH AFTER A QUICK BIO METRIC CHECK OF YOUR FINANCIAL STATUS - (MAC) MEDIA ACCESS CODE. DETOX INFORMATION info@saveusnow.org.uk

THE VACCINE SV40 NIR LASER WEAPONS DEPLOYED TO ACTIVATE YOUR DEATH AFTER A QUICK BIO METRIC CHECK OF YOUR FINANCIAL STATUS - (MAC) MEDIA ACCESS CODE. DETOX INFORMATION info@saveusnow.org.uk
Save Us Now's avatar
Save Us Now
Oct 24, 2025
1
13
Share
Transcript

THE SV40 NIR LASER WEAPONS DEPLOYED TO ACTIVATE YOUR DEATH AFTER A QUICK BIO METRIC CHECK OF YOUR FINANCIAL STATUS - (MAC) MEDIA ACCESS CODE THANKS TO THE UNCP LANTHANIDE COATED NANO CONTAMINATION - BREAK THROUGH TURBO CANCERS ALL OVER - ONCE TRIGGERED WITH THE NIR INFO@SAVEUSNOW.ORG.UK

Discussion about this video

User's avatar
© 2025 Save Us Now
PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture