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ARROGANCE AND IGNORANCE OF ACADEMICS - ARE PARTY TO A MASS EXTINCTION EVENT - THEY HAVE HIJACKED SCIENCE FOR SATAN - THE 5G LED LASER ELECTRONIC ASSAULT WEAPONS EXPOSED INFO@SAVEUSNOW.ORG.UK

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Dec 30, 2024
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ARROGANCE AND IGNORANCE OF ACADEMICS - ARE PARTY TO A MASS EXTINCTION EVENT - THEY HAVE HIJACKED SCIENCE FOR SATAN - THE 5G LED LASER ELECTRONIC ASSAULT WEAPONS EXPOSED INFO@SAVEUSNOW.ORG.UK

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