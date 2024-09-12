5G WAS ALWAYS A COMPARTMENTALIZED WEAPON SYSTEM - THEY ALWAYS PLANNED TO KILL YOU IN THE 15MIN DIGITAL C40 CITY BE THE RESISTANCE

5G WAS ALWAYS A COMPARTMENTALIZED WEAPON SYSTEM - THEY ALWAYS PLANNED TO KILL YOU IN THE 15MIN DIGITAL C40 CITY EXTERMINATION CAMP - MAKE SURE YOUR RESISTANCE IS GROWING TO THEIR COVERT WEAPONIZING OF YOUR TOWNS AND CITIES - JOIN THE DOTS AND JOIN THE RESISTANCE INFO@SAVUESNOW.ORG.UK
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Sep 12, 2024
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