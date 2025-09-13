Save’s Substack

Save’s Substack

Playback speed
×
Share post
Share post at current time
0:00
/
0:00
Transcript
3
8

YOUR LOCAL AUTHORITIES ARE NOW CONTROLLED BY THE WORLD ECONOMIC FORUM A TERRORIST MASS MURDER ORGANISATION WHO ARE PLANNING YOUR EXTERMINATION - FUNDING THIS TERRORISM IS A CRIME - INFO@SAVEUSNOW.ORG.

YOUR LOCAL AUTHORITIES ARE NOW CONTROLLED BY THE WORLD ECONOMIC FORUM A TERRORIST MASS MURDER ORGANISATION WHO ARE PLANNING YOUR EXTERMINATION - FUNDING THIS TERRORISM IS A CRIME - INFO@SAVEUSNOW.ORG.
Save Us Now's avatar
Save Us Now
Sep 13, 2025
3
8
Share
Transcript

YOUR LOCAL AUTHORITIES ARE NOW CONTROLLED BY THE WORLD ECONOMIC FORUM A TERRORIST MASS MURDER ORGANISATION WHO ARE PLANNING YOUR EXTERMINATION - FUNDING THIS TERRORISM IS A CRIME - INFO@SAVEUSNOW.ORG.UK

Discussion about this video

User's avatar
© 2025 Save Us Now
PrivacyTermsCollection notice
Start writingGet the app
Substack is the home for great culture