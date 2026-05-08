YOUR GOV IS NOT JUST SPYING ON YOU - THEY MIGHT THINK THAT BUT HAVE ACTUALLY DEPLOYED ELECTRONIC ASSAULT WEAPONS - INFO@SAVEUSNOW.ORG.UK
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May 08, 2026
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