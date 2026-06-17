YOUR CITIES ARE TURNING INTO AN AI FUSION BATTLEFIELD WHILE YOU IGNORE THE OBVIOUS - TIME IS RUNNING OUT BE THE RESISTANCE WWW.SAVEUSNOW.ORG.UK
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Jun 17, 2026
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