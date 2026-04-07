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WHEN TRAVELLING YOU ARE BEING MASS SURVEILLED BY THE STATE - BY ALL ILLEGAL HARDWARE FOR THE CCP TO HARVEST YOUR BIO METRICS AND PERSONAL DATA- INFO@SAVEUSNOW.ORG.UK

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Apr 07, 2026

WHEN TRAVELLING YOU ARE BEING MASS SURVEILLED BY THE STATE - BY ALL ILLEGAL HARDWARE FOR THE CCP TO HARVEST YOUR BIO METRICS AND PERSONAL DATA- INFO@SAVEUSNOW.ORG.UK

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