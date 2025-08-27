Save’s Substack

Save’s Substack

Playback speed
×
Share post
Share post at current time
0:00
/
0:00
Transcript
6

WHAT IS REALLY GOING ON AND WHY IS EVERYONE SITTING ON THEIR HANDS - THEY CAN'T NOW SAY THEY DON'T KNOW WHAT IS HAPPENING - INFO@SAVEUSNOW.ORG.UK

WHAT IS REALLY GOING ON AND WHY IS EVERYONE SITTING ON THEIR HANDS - THEY CAN'T NOW SAY THEY DON'T KNOW WHAT IS HAPPENING - INFO@SAVEUSNOW.ORG.UK
Save Us Now's avatar
Save Us Now
Aug 27, 2025
6
Share
Transcript

WHAT IS REALLY GOING ON AND WHY IS EVERYONE SITTING ON THEIR HANDS - THEY CAN'T NOW SAY THEY DON'T KNOW WHAT IS HAPPENING - INFO@SAVEUSNOW.ORG.UK

© 2025 Save Us Now
PrivacyTermsCollection notice
Start writingGet the app
Substack is the home for great culture