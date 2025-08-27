WHAT IS REALLY GOING ON AND WHY IS EVERYONE SITTING ON THEIR HANDS - THEY CAN'T NOW SAY THEY DON'T KNOW WHAT IS HAPPENING - INFO@SAVEUSNOW.ORG.UK
Playback speed
×
Share post
Share post at current time
Share from 0:00
0:00
/
0:00
Transcript
WHAT IS REALLY GOING ON AND WHY IS EVERYONE SITTING ON THEIR HANDS - THEY CAN'T NOW SAY THEY DON'T KNOW WHAT IS HAPPENING - INFO@SAVEUSNOW.ORG.UK
WHAT IS REALLY GOING ON AND WHY IS EVERYONE SITTING ON THEIR HANDS - THEY CAN'T NOW SAY THEY DON'T KNOW WHAT IS HAPPENING - INFO@SAVEUSNOW.ORG.UK
Aug 27, 2025
Recent Posts
Share this post