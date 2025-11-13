Save’s Substack

Save’s Substack

Playback speed
×
Share post
Share post at current time
0:00
/
0:00
Transcript

THEY HAVE WEAPONIZED YOUR TRANSPORT NETWORK TO ATTACK YOU YOUR BRAIN FUNCTION AND EVENTUALLY YOUR EXTERMINATION . AND WE CAUGHT THEM PLEASE JOIN OUR CAMPAIGN TO STOP THEM INFO@SAVEUSNOW.ORG.UK

THEY HAVE WEAPONIZED YOUR TRANSPORT NETWORK TO ATTACK YOU YOUR BRAIN FUNCTION AND EVENTUALLY YOUR EXTERMINATION . AND WE CAUGHT THEM PLEASE JOIN OUR CAMPAIGN TO STOP THEM INFO@SAVEUSNOW.ORG.UK
Save Us Now's avatar
Save Us Now
Nov 13, 2025

THEY HAVE WEAPONIZED YOUR TRANSPORT NETWORK TO ATTACK YOU YOUR BRAIN FUNCTION AND EVENTUALLY YOUR EXTERMINATION . AND WE CAUGHT THEM PLEASE JOIN OUR CAMPAIGN TO STOP THEM GET THE INFORMATION HOW FROM INFO@SAVEUSNOW.ORG.UK

Discussion about this video

User's avatar
© 2025 Save Us Now
PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture