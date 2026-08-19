Save’s Substack

Save’s Substack

Playback speed
×
Share post
Share post at current time
0:00
/
Generate transcript
A transcript unlocks clips, previews, and editing.

THEY ARE USING THE TRANSPORT SYSTEM FOR THE WEAPONS DEPLOYMENT - THEY ARE ALL AROUND US - INFO@SAVESUSNOW.ORG.UK

THEY ARE USING THE TRANSPORT SYSTEM FOR THE WEAPONS DEPLOYMENT - THEY ARE ALL AROUND US - INFO@SAVESUSNOW.ORG.UK
Save Us Now's avatar
Save Us Now

THEY ARE USING THE TRANSPORT SYSTEM FOR THE WEAPONS DEPLOYMENT - THEY ARE ALL AROUND US - INFO@SAVESUSNOW.ORG.UK

Discussion about this video

User's avatar

Ready for more?

© 2026 Save Us Now · PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture