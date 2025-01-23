THEY ARE DESTROYING YOUR DEMOCRACY AND RULE OF LAW - THEY ARE PLANNING ON EXTERMINATING YOU WITH THEIR COVERT ELECTRONIC ASSAULT WEAPONS - BE THE RESISTANCE INFO@SAVEUSNOW.ORG.UK
Playback speed
×
Share post
Share post at current time
Share from 0:00
0:00
/
0:00
Transcript
THEY ARE DESTROYING YOUR DEMOCRACY AND RULE OF LAW - THEY ARE PLANNING ON EXTERMINATING YOU WITH THEIR COVERT ELECTRONIC ASSAULT WEAPONS - BE THE RESISTANCE INFO@SAVEUSNOW.ORG.UK
THEY ARE DESTROYING YOUR DEMOCRACY AND RULE OF LAW - THEY ARE PLANNING ON EXTERMINATING YOU WITH THEIR COVERT ELECTRONIC ASSAULT WEAPONS - BE THE RESISTANCE INFO@SAVEUSNOW.ORG.UK
Jan 23, 2025
Recent Posts
Share this post