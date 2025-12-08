THEY ARE DEPLOYING COVERT PHASED ARRAY ELECTRONIC ASSAULT HARDWARE IN EVERY VILLAGE CITY AND TOWN - WE HAVE CAUGHT THEM - INFO@SAVEUSNOW.ORG.UK
Playback speed
×
Share post
Share post at current time
Share from 0:00
0:00
/
0:00
Transcript
THEY ARE DEPLOYING COVERT PHASED ARRAY ELECTRONIC ASSAULT HARDWARE IN EVERY VILLAGE CITY AND TOWN - AND WE HAVE CAUGHT THEM INFO@SAVEUSNOW.ORG.UK
THEY ARE DEPLOYING COVERT PHASED ARRAY ELECTRONIC ASSAULT HARDWARE IN EVERY VILLAGE CITY AND TOWN - WE HAVE CAUGHT THEM - INFO@SAVEUSNOW.ORG.UK
Dec 08, 2025
Recent Posts