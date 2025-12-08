Save’s Substack

Save’s Substack

Playback speed
×
Share post
Share post at current time
0:00
/
0:00
Transcript

THEY ARE DEPLOYING COVERT PHASED ARRAY ELECTRONIC ASSAULT HARDWARE IN EVERY VILLAGE CITY AND TOWN - AND WE HAVE CAUGHT THEM INFO@SAVEUSNOW.ORG.UK

THEY ARE DEPLOYING COVERT PHASED ARRAY ELECTRONIC ASSAULT HARDWARE IN EVERY VILLAGE CITY AND TOWN - WE HAVE CAUGHT THEM - INFO@SAVEUSNOW.ORG.UK
Save Us Now's avatar
Save Us Now
Dec 08, 2025

THEY ARE DEPLOYING COVERT PHASED ARRAY ELECTRONIC ASSAULT HARDWARE IN EVERY VILLAGE CITY AND TOWN - WE HAVE CAUGHT THEM - INFO@SAVEUSNOW.ORG.UK

Discussion about this video

User's avatar

Ready for more?

© 2025 Save Us Now · PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture