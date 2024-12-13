THEY ARE AIMING AND FIRING AN ELECTRONIC ASSAULT WEAPON - THEY ARE HARVESTING YOUR BIO METRICS DIRECT TO CHINA - BILL GATES PARTNER FOR THE DATA GRAB - INFO@SAVEUSNOW.ORG.UK
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Dec 13, 2024
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