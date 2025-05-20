Save’s Substack

Save’s Substack

Playback speed
×
Share post
Share post at current time
0:00
/
0:00
Transcript
5

THESE RADAR TECHNOLOGIES ARE UNSAFE - AND HAVE A FAR MORE SINISTER APPLICATION COMING TO A TOWN TO BLIND YOU VERY SOON info@saveusnow.org.uk

Save Us Now's avatar
Save Us Now
May 20, 2025
5
Share
Transcript

© 2025 Save Us Now
PrivacyTermsCollection notice
Start writingGet the app
Substack is the home for great culture