THERE WILL BE A NEW WORLD IF YOU DON’T FIGHT BACK THEY WANT YOUR SOUL AND HAVE DEPLOYED THE HARDWARE TO HARVEST IT CREATING A DIGITAL DATA CENTRE EXISTENCE JOIN THE RESISTANCE WWW.SAVEUSNOW.ORG.UK
Playback speed
×
Share post
Share post at current time
Share from 0:00
0:00
/
0:00
Transcript
THERE WILL BE A NEW WORLD IF YOU DON'T FIGHT BACK THEY WANT YOUR SOUL AND HAVE DEPLOYED THE HARDWARE TO HARVEST IT CREATING A DIGITAL DATA CENTRE EXISTENCE JOIN THE RESISTANCE WWW.SAVEUSNOW.ORG.UK
THERE WILL BE A NEW WORLD IF YOU DON'T FIGHT BACK THEY WANT YOUR SOUL AND HAVE DEPLOYED THE HARDWARE TO HARVEST IT CREATING A DIGITAL DATA CENTRE EXISTENCE JOIN THE RESISTANCE WWW.SAVEUSNOW.ORG.UK
Feb 23, 2026
Authors
Recent Posts